Psychiater: ‘Elektroshocktherapie kan veel vaker worden ingezet’

COLUMN Geen alternatie­ve Vitesse-NEC derby, wel ordinaire en misdadige mishande­ling

11:30 Mannen die diep in de nacht op afgelegen industrieterreinen, verlaten parkeerplaatsen of in donkere bossen op elkaar duiken. Grofweg zijn er twee categorieën. Een groep is van de herenliefde, de andere wordt door herenhaat gedreven. Al is herenhaat niet het goede woord. Beide soorten hebben fysieke interactie met geslachtsgenoten nodig, blijkbaar.