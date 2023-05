Publiekslieveling ‘Sonsbeek 20-24’ van ‘Arnhems meisje’ krijgt permanente plek in nieuw stadspark

Harde kern SC EDS steunt voetbal­club zelfs vanuit de lucht

ELLECOM - Het gaat in sportief opzicht slecht met SC EDS. De voetbalclub uit Ellecom staat in de vierde klasse F voorlaatste en zal in de nacompetitie moeten strijden voor handhaving. De ‘harde kern’ blijft de club echter steunen, zoals afgelopen zondag te zien was tijdens de derby tegen kampioen SC Rheden (uitslag 0-4).