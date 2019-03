PvdA: 100 miljoen NUON-geld voor goedkope woningen

Een gemeente gaat over woningbouw, maar de provincie over ruimtelijke ordening. Daarom wil de PvdA met het geld gemeenten helpen om betaalbare woningen te bouwen. ,,Tot 2030 moeten er 100.000 woningen bij worden gebouwd in Gelderland, daar is iedereen het over eens”, zegt lijsttrekker Peter Kerris. ,,Maar wat voor woningen dat zijn, daar verschillen we over van mening. De VVD wil dat lekker aan de markt overlaten. Dan weet ik wel wat voor huizen er gebouwd en verkocht worden: dure woningen voor de happy few.”