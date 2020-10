PvdA’er John Kerstens stopt als Kamerlid: ‘Mijn operatie en herstel gaan samenvallen met de campagne’

,,Ik heb een gezwel in mijn linkerbijnier. Goedaardig gelukkig, maar ik heb er toch last van. Eigenlijk zou ik dit voorjaar geopereerd worden, maar net als bij heel veel mensen werd dat door corona uitgesteld. Toen zou het september worden, maar testte mijn dochter positief op corona. En moesten we in quarantaine. Aanvankelijk had ik er weinig last van, maar inmiddels wel. Ik kreeg een lijstje met wat je er van kon merken, en inmiddels heb ik dat allemaal. Nu ziet het er naar uit dat die operatie en het herstel gaan samenvallen met de campagne.”