PvdA in provincie wil meer inzicht in biomassa: ‘Ik zie door de bomen het bos niet meer’

Marlous Spaander heeft namens honderden verontruste Arnhemmers de fracties in provinciale staten opgeroepen om de vergunningen voor de biomassacentrale nogmaals onder de loep te nemen.



Ze woont op woonboot ten westen van de centrale. En juist hier heeft Veolia geen onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit.



Jeurink nodigde inspreker Spaander uit om aankomende oktober deel te nemen aan de gesprekken over biomassa. ,,Overal in Gelderland poppen de centrales op hout en mest op. Ik wil er daarom meer over weten. Het verlenen van een vergunning ligt bij Gedeputeerde Staten. Wij gaan over de kaders. Misschien komen we tot de conclusie dat we die kaders moeten bijstellen.”