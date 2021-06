PVV Arnhem valt over uitspraken Bert Geurtz in De Gelderlander: hij moet vertrekken, nog voor hij officieel is beëdigd

ARNHEM - Nog voor hij komende woensdag officieel zou worden beëdigd als raadslid voor de Arnhemse PVV-fractie is Bert Geurtz alweer uit de partij gezet en uit de groepsapp gegooid. Een interview vandaag (vrijdag) in De Gelderlander heeft hem de kop gekost.

Geurtz noemde in het artikel de PVV een ‘vehikel’. Daarmee bedoelde hij alleen te zeggen dat de PVV voor hem een mogelijkheid, een vervoermiddel, was om na zeven jaar terug te keren in de Arnhemse politiek.



Ook liet hij een heel duidelijke ‘nee’ horen op de vraag of hij net als partijleider Geert Wilders vond dat de Koran moest worden verboden en de moskeeën op slot moesten. In het hele verhaal maakte Geurtz een genuanceerde indruk, waarbij hij wel stelde conservatief te zijn, maar vooral ook voor ‘Arnhem’ wilde gaan.

Einde oefening

De uitspraken waren voor de Arnhemse fractieleider Coen Verheij aanleiding Geurtz te bellen en hem duidelijk te maken dat het meteen einde oefening was. Geurtz heeft nog een gesprek voorgesteld, waarin hij een en ander kon toelichten.



Daarop kreeg hij als antwoord dat hij beter de verslaggever om een rectificerend artikel kon vragen. ,,Dat laatste was voor mij onbespreekbaar”, zegt Geurtz. ,,Ik sta achter hetgeen ik heb gezegd.”

‘Graag of helemaal niet’

Geurtz (61) noemt de gang van zaken ‘bizar’. Maar reageert verder nuchter. ,,Het is zoals het is. Graag of helemaal niet. Ik had er echt heel veel zin in. Ik was nog niet klaar met de Arnhemse politiek. Ik had mijn eerste vijf moties en amendementen op de perspectiefnota al geschreven.”



De Arnhemse ondernemer zegt dat hij binnen een partij vrij moet zijn om politiek te kunnen bedrijven. ,,Anders heb ik er niets te zoeken. Ik kan niet steeds ieder woord op een weegschaal wegen. Dan ben ik mezelf niet meer.”

Fractieleider verrast

Fractieleider Coen Verheij laat in een reactie weten verrast te zijn door de uitspraken van Geurtz in het interview, maar dat die hem geen andere keus lieten dan de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. ,,Er staan dingen in dat artikel die niet door de beugel kunnen. Wij hadden dat niet verwacht.”

Volgens Verheij zijn met Geurtz uitvoerige gesprekken gevoerd voordat hij aantrad bij de partij. ,,Wat daar in naar voren kwam, komt niet overeen met wat in de krant staat.” De fractieleider heeft geen zin om daar uitvoerig in de media op in te gaan, maar wil desgevraagd wel zeggen dat Geurtz in die gesprekken de standpunten van de PVV over de islam wel onderschreef. ,,Als je bepaalde standpunten van een partij niet onderschrijft, heb je daar niks te zoeken.”