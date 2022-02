PVV eist opheldering van minister: wat gaat u doen tegen hoofddoek voor boa’s in Arnhem?

5 vragen over Arnhem mengt zich in discussie over hoofddoek of keppel voor boa’s: ‘Nu sluit je op voorhand mensen uit’

ARNHEM - Arnhemse handhavers moeten tijdens hun werk gewoon een hoofddoek, tulband of keppel kunnen dragen. De kans is groot dat de gemeenteraad van Arnhem vanavond dit signaal afgeeft. Een opmerkelijk signaal, want een meerderheid van de Tweede Kamer wil juist een verbod op het dragen van een hoofddoek voor boa’s. Vijf vragen en antwoorden.

2 februari