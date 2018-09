PVV haalt uit naar Bridge to Liberation Experience in Arnhem

Circus op de Bult gaat na korte stop weer verder

13:31 ARNHEM - Kindercircus op de Bult was zeven jaar lang actief in de Arnhemse wijk Geitenkamp, totdat oprichter en trainer Ilse Beers er een halfjaar geleden mee stopte. Ze slaagde er niet meer in de begroting rond te krijgen. Maar waar Beers voorheen vooral in haar eentje de kar trok, wordt ze nu gesteund door collega’s, ouders én stichtingsbestuur.