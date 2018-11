PVV in Gelderse Staten wil spoeddebat over vervuilde grond in woonwijken Barneveld

De PVV wil weten of Bieze op de hoogte was van het rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten daarover. Een rapport dat volgens Zembla al in de zomer van 2017 bij de provincie zou moeten liggen. Het onderzoeksprogramma wist er de hand op te leggen en kwam met de onthulling van de vervuilde grond. De provincie deed tot nu toe niets met het rapport, aldus Zembla. Als Bieze wel op de hoogte was, wil de PVV weten waarom er niets met de uitkomsten is gedaan.



Naast helderheid over de kwestie die de PVV vraagt, wil de partij ook weten wat er nu gaat gebeuren. ‘Het kan niet zo zijn dat de bewoners met de ellende blijven zitten. De PVV eist van het college dat afvalverwerker Vink wordt aangepakt en de gedupeerde huishoudens schadeloos worden gesteld', aldus de PVV in de aanvraag voor het debat. Dat zou op 14 november moeten plaatsvinden als meer partijen het verzoek steunen.