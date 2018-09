PVV krijgt stoel in Staten toch terug van 'zetelroofster'

Video Première 'Moderne Meisjes' van Introdans in Stadsthea­ter Arnhem

12:58 ARNHEM - Beeldende kunst is de rode draad in Moderne Meisjes van Introdans. Drie choreografes presenteren hun werk. Lucinda Childs (78), grand old lady van de Amerikaanse moderne dans, creëerde het ballet Petricor dat vrijdag 14 september in Stadstheater Arnhem zijn wereldpremière beleeft.