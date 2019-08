QR-codefraude is aan een opmars bezig

Door hun slachtoffers de blokjescode te laten scannen met hun mobiele telefoon of tablet, proberen de fraudeurs toegang te krijgen tot hun bankrekeningen. Als dat lukt, plunderen de oplichters de rekeningen.



,,QR-codefraude is hot’’, bevestigt Roderik Looijs, hoofd van het team cybercrime van de politie-eenheid Oost-Nederland. ,,Er is een toename in meldingen en aangiftes. Je ziet dat criminelen er volop mee bezig zijn. Daarnaast is er ook meer aandacht voor het probleem bij de fraudehelpdesk en komen gevallen vaker in de publiciteit.’’

Tientallen aangiftes per week

Bij de politie Oost-Nederland kwam begin dit jaar nog een enkele melding per week binnen van de internetoplichting. Looijs: ,,Vanaf maart, april zien we een stijgende lijn met op dit moment tientallen aangiftes per week.’’



Afgaande op het aantal aangiftes en de grote bedragen die slachtoffers zeggen te hebben verloren, maken criminelen momenteel grote winsten. ,,Totdat QR-codefraude technisch of maatschappelijk onmogelijk is, willen criminelen zo snel mogelijk zoveel mogelijk cashen.’’

Verschillende vormen van oplichting met QR-code