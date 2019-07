Raad Arnhem praat over Songfestival achter gesloten deuren, SP kritisch

Volgens SP-gemeenteraadslid Sarah Dobbe ligt er een voorstel van het college van burgemeester en wethouders waarover de gemeenteraad in het geheim zou moeten besluiten. Dobbe hekelt die strategie en vindt dat de besluitvorming in het openbaar plaats moet vinden.

Lastige afweging

Als reden voert zij aan dat de raad voor de lastige afweging staat om in te stappen in de organisatie van een evenement dat miljoenen euro's kost, terwijl de stad aan de andere kant aan de vooravond staat van grote bezuinigingen, bijvoorbeeld op de jeugdzorg. ,,Breda is gisteren nog afgehaakt. Die stad gaf als reden dat het evenement miljoenen kost en dat het onduidelijk is voor hoeveel zij garant zou moeten staan.”

De SP-fractie zal de raad woensdag vragen om de geheimhouding op te heffen en het debat over het Somgfestival alsnog in de openbaarheid te doen. De partij vroeg eerder al hoeveel geld het college maximaal aan het festival wil uitgeven. ,,Nu ligt er een antwoord, maar mogen raadsleden daar niet openlijk over praten”, aldus Dobbe.

Concurrentie niet wijzer maken

Volgens fractievoorzitter Leendert Combée van de VVD wordt de soep niet zo heet gegeten als-ie door Dobbe wordt opgediend. ,,Woensdag praten we in beslotenheid omdat we de concurrentie niet wijzer willen maken”, zegt Combée, doelend op de vijf andere steden in Nederland die naar het festival dingen.