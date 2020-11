Raad vóór woningen in Meinerswijk: Kreeg Arnhem Rijksgeld om níet te bouwen in het gebied?

Column Onderlangs De gemeente Arnhem is zelf ook volledig in de ban geraakt van het funshoppen

15 november Het woord van de week is zonder enige twijfel ‘funshoppen’. Het was burgemeester Marcouch die het woord gebruikte. In een verwoede poging een einde te maken aan de drukte in de Arnhemse winkelstraten. Een middelvinger richting het zorgpersoneel, noemde hij het. Marcouch was boos.