Raad Zwemveiligheid: 'Mishandeling Klarenbeek heel extreem'

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ, voorheen Nationaal Platform Zwembaden) houdt geen cijfers bij van geweldsincidenten in zwembaden, maar de indruk is juist dat het ondanks het aanhoudende warme zomerweer en het grote aantal bezoekers van zwembaden een 'vrij rustig' jaar is. ,,Maar ieder incident is er een te veel’’, zegt de woordvoerder.



De Raad heeft inmiddels contact gezocht met Zwembad Klarenbeek. ,,In eerste instantie om de medewerkers daar een hart onder de riem te steken. We hebben een nauwe relatie met onze klanten’’, aldus de woordvoerder. In een later stadium zal zeker bekeken worden 'of de sector lering kan trekken uit het incident', geeft ze aan.