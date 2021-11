Raakt Karel Aalbers zijn landhuis kwijt? Ex-voorzitter Vitesse overvallen door executieveiling

Minibieb aan flarden geknald in Renkum, brokstuk­ken meters over de straat verspreid

RENKUM – Even na twaalf uur is in de nacht van zaterdag op zondag vannacht aan de Lindelaan in Renkum een minibieb met zwaar vuurwerk opgeblazen. Boeken, hout en stukken glas kwamen tot tien meter verder op de straat terecht.

