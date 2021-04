Rabbijn wil in gesprek met Vitesse-fans na anti-Joden-leuzen: ‘Niet straffen, maar met ze praten’

Plan voor ‘vibrator­wind­mo­lens’ zonder wieken stuit op flinke kritiek: ‘Voor een seksclub is het aardig’

20 april Gelderland gaat kijken of het met windmolens zonder wieken de klimaatcrisis kan bestrijden. Windenergie-expert Gerard van Bussel ziet het echter niet zitten. ,,Wie wil een grote vibrator naast de deur? Voor een kunstmuseum of een seksclub is het aardig.”