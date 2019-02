Rabobank eist ‘doorgesluisde’ 2 miljoen terug van vrouw gevallen vastgoedbaron Eurocommerce

Bonaventu­re Ndikung is de leider van Sonsbeek 2020: ‘Ik wil functione­ren als een seismo­graaf’

15:34 ARNHEM - Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (41) is de curator van Sonsbeek 2020. Donderdag tekende hij zijn contract met de organisatie. De artistiek leider van de tentoonstelling komt uit Kameroen en woont in Berlijn. Hij wil de geschiedenis van de omgeving een hoofdrol laten spelen bij Sonsbeek 2020. Het is de twaalfde keer dat de prestigieuze tentoonstelling wordt gehouden.