‘Racebaan Rijnkade’ is weer geopend. ‘Moeten er eerst doden vallen voordat er iets aan wordt gedaan?’

Laten we ons nog wel testen of doen we het zelf?

26 mei EDE/ VALBURG - De besmettingscijfers dalen flink. Goed nieuws! Bij de teststraten was het afgelopen tijd hollen en stilstaan. Bij die van de GGD, maar ook bij de commerciële teststraten. Laten we ons daar nog wel testen, of doen we het zelf?