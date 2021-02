Racen met sledehonden door de Arnhemse bossen; ook de husky’s hebben de sneeuw gemist

LIVE | Vitesse op achter­stand tegen FC Twente, Tannane valt uit

17:25 ARNHEM - Vitesse snakt na drie matige optredens in de eredivisie naar een goed resultaat in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (aanvang 16.45 uur). De Arnhemmers tankten deze week vertrouwen met de winst in de lastige bekerwedstrijd in een ijskoud Rotterdam tegen Excelsior (0-1 winst). Nu is het zaak in de competitie weer te gaan presteren.