Racketsport padel explodeert: dé uitvlucht voor de sportfanaat in coronatijd

Jeroen Peters uit Driel, vlakbij Arnhem, doet deze maanden op sportief gebied niets anders dan padel. De 41-jarige voetballer speelt sinds jaar en dag in het eerste elftal van derdeklasser RKSV Driel. Maar de voetballers zitten sinds de nieuwe coronastop alweer een tijdlang binnen. En dus gaat Peters wekelijks met teamgenoten de padelbaan op.



,,Het is een geweldige sport, intensief maar waarbij het veel meer dan bij tennis aankomt op beheersing en techniek”, vertelt Peters. ,,We begonnen met een klein groepje tijdens de eerste coronastop en die groep wordt nog steeds groter, met mensen die overal vandaan komen. Als je in de whatsapp-groep ’s middags een berichtje zet ‘wie wil er spelen vandaag?’ weet je zeker dat je die avond mensen hebt.”



Padel is verslavend

Padel is verslavend, zegt Peters. ,,Enorm. De hele avond is het ‘ah, nog één setje’. Nieuwelingen met een beetje balgevoel hebben het veel eerder onder de knie dan tennis. Je bent constant in beweging, dat maakt het zo leuk. Vorige week nog stonden we om zeven uur op de baan en voor we het wisten was het tien uur. Toen hebben we toch het licht maar uitgedaan.”



Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Arnhemmer Marc Troostwijk die met zijn bedrijf PadelFactory de banen kriskras door Nederland aanlegt, kan het vele werk bijna niet aan. Inmiddels liggen in Gelderland alleen al 43 banen (op een totaal van 444 in Nederland) op 22 verschillende locaties. Apeldoorn, Barneveld en Bennekom zijn - met alle drie banen - koploper in Gelderland.