Radiopiraat uit de lucht gehaald in Arnhemse wijk Monnikenhuizen

ARNHEM - Medewerkers van het Agentschap Telecom hebben vrijdagmiddag in Arnhem een antenne van een radiopiraat onklaar gemaakt. De antenne stond op het dak van een trappenhuis bij een flat op de hoek van de Havikstraat en de Monnikensteeg, in de wijk Monnikenhuizen.

Het betreft naar alle waarschijnlijkheid de zender ‘Ster van Gelderland’. De afgelopen dagen deelde deze zender op haar Facebook-pagina enkele berichten over het ‘kat-en-muis-spel’ met het agentschap, dat er op gericht is illegale zenders uit te schakelen. ,,Wij hebben de verstoring van de ether onmogelijk gemaakt”, vertelt een woordvoerder van het agentschap over de actie in Arnhem.

Kluizeweg

Volgens de voorlichter is er niemand aangehouden. Op de pagina van de piraat is te zien dat er woensdag ook al een antenne op een seniorenflat aan de Kluizeweg in beslag is genomen. Zowel woensdag als vrijdag was ook de politie aanwezig.

‘We zijn van vlees en bloed gemaakt, maar gedwongen om te leven alsof we van ijzer zijn’, was donderdag de cryptische, meest recente internetboodschap van de Ster van Gelderland. Tientallen fans steunden de zender met een reactie en lieten weten dat de ontvangst toen nog in orde was. De piraat heeft sinds de actie nog niet gereageerd.