Rake klappen in centrum van Arnhem: grote oefening van ME

Zeven jaar cel voor brute roofover­val op 78-jarige vrouw in haar Arnhemse villa

16:27 ARNHEM – Een 27-jarige man uit Purmerend is dinsdag veroordeeld tot zeven jaar cel voor een gewelddadige gewapende roofoverval op een destijds 78-jarige vrouw in haar woning aan de Bakenbergseweg in Arnhem. De buit bedroeg twee ton aan sieraden en geld.