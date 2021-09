Ramadan Kinderfeest in Arnhem verwacht 3000 bezoekers per dag: ‘De negativiteit over moslims mag wel weg’

Niet alleen om een feestje te vieren, maar vooral om moslims en niet-moslims op een ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. Op beide dagen kunnen mensen er van 12 tot 19 uur terecht.



,,De negativiteit over moslims mag wel weg", zegt Tehseen Khandwalla van de organiserende stichting Vier IED! IED is Feest in het Arabisch



Wat is het Ramadan Kinderfeest?

,,Het is een groot feest in het Immerloopark, voor iedereen. Voor moslims, maar zeker ook voor niet-moslims. We verwachten veel mensen, 3000 per dag. We roepen alle Arnhemmers op met ons mee te vieren. We hebben dit jarenlang op de terreinen van de Arnhemse moskeeën gedaan maar daar kwamen te weinig mensen uit de buurt op af. In 2019 hebben we het voor het eerst groot aangepakt, dat verliep een stuk beter.”