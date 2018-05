Ramadan uitstellen: ‘onzin’ of het best voor examensucces?

Toldijkse pianist (15) wint goud op concours in Kiev

9:38 TOLDIJK/ KIEV - Pianist Derk Jan Terpstra uit Toldijk heeft afgelopen week de 1ste prijs gewonnen op het Internationaal Piano Concours in Kiev. In de Oekraïense hoofdstad was hij volgens een internationale jury de beste van de 28 deelnemers in de categorie Jonge Amateurs.