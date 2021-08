Ranzige wc en gammele huisjes, Peter Gillis sluit vakantieparken na de zomer door snoeiharde kritiek

Peter Gillis kreeg de ‘mystery guest’ van MAX Vakantieman over zich heen. Die bleef een nachtje slapen in één van de Oostappen-vakantieparken en was niet te spreken over de staat van onderhoud en properheid.



De verf bladdert van de kozijnen, de muren zijn bedekt met vlekken en op veel plaatsen zit stof en spinrag. De wc zou zijn schoongemaakt, maar blijkt nog erg vies. ,,Massa is kassa, maar er is hier wel heel veel vies, sleets en teleurstellends", zegt de mystery guest. ,,Is dat erg? Hatseflats! Dat is erg!”

Quote Gillis durft voor een weekend in dit hol nog 320 euro te vragen. Hoor ik hier iemand ‘oplichter’ roepen? Angela de Jong, Tv-recensent en columnist

Poep, bloed en schimmel

MAX Vakantieman deelde ook vernietigende recensies over de vakantieparken. ,,Nooit meer!!! Het is ouwe meuk en vies. Als je klachten hebt wordt hier niks mee gedaan. Gordijnen hangen half aan de rails, alles is kapot.” Anderen klagen over poep, bloed en schimmel.



Columnist en tv-recensent Angela de Jong haalde vandaag ook flink uit naar de praktijken op de vakantieparken van Gillis. ,,Wie zich een ietsiepietsie verdiept in de recensies van zijn vakantieparadijzen – Schaarsbergen, Asten en waar ze allemaal ook zitten – dan weet je dat de klanten in een gribus bivakkeren tussen de bloed- en poepvlekken”, schrijft ze in haar column.



Het is goed dat MAX Vakantieman hem nu aanpakt, vindt Angela. ,,Want Gillis durft voor een weekend in dit hol nog 320 euro te vragen. Hoor ik hier iemand ‘oplichter’ roepen?”

Tot Pasen gesloten voor onderhoud

Gillis heeft besloten zijn parken tijdelijk te sluiten, zegt hij in een reactie aan MAX. ,,Dat er bij sommige accommodaties achterstallig onderhoud is zal ik niet ontkennen. Mede door een gebrek aan personeel en vertraging in de aanlevering van materialen is nog niet alles uitgevoerd naar onze maatstaven.”



,,Door de omvang van onze parken en aantal accommodaties moeten wij ook keuzes maken in welke we kunnen vernieuwen en welke worden opgeknapt. Daarvoor kiezen we er ook voor om direct na de herfstvakantie de parken tot de Pasen te sluiten om met man en macht alles weer up to date te maken voor het volgende seizoen.”