Rapformatie De La Soul komt naar Arnhem

Ronnie Tober ontmoette zijn eeuwige liefde in Arnhem: 'Ben van de stad gaan houden'

10:06 ARNHEM/BENNEKOM - Zaterdag 24 februari 1968. Het is een dag die 51 jaar later nóg in het geheugen gegrift staat van de bekende zanger Ronnie Tober (73) uit Bennekom. Met het nummer Morgen trad hij op in het Musis Sacrum in Arnhem, tijdens de laatste nationale voorronde van het Eurovisie Songfestival. Daar werd de vertolker van het Nederlandse lied gekozen om ons land later dat jaar te vertegenwoordigen in Londen. ,,De avond was in alle opzichten bijzonder. Daardoor heeft het Musis Sacrum een bijzonder plekje in m'n hart.’’