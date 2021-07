Ratelband kondigt exclusieve appartementen aan: vanafprijs 750.000 euro

De woning­markt in regio Arnhem is extreem en het eind is nog lang niet in zicht

10 juli ARNHEM - De gekte op de woningmarkt in Arnhem en omgeving wordt steeds extremer. En het eind is nog lang niet in het zicht. Er is nauwelijks aanbod aan koopwoningen, makelaars worden platgebeld voor bezichtigingen en tienduizenden euro’s overbieden is de standaard geworden.