Ratelband 'onderhandelt' met draagmoeders: 'Het moet van vlees tot vlees gebeuren'

Hij gaf eerder aan dat de bevruchting plaats zou moeten vinden via kunstmatige inseminatie. Kennelijk is hij inmiddels van gedachten veranderd: ,,Ze zijn akkoord met mijn voorwaarden: ik ga me niet aftrekken in een potje of zo, nee, het moet van vlees tot vlees gebeuren.’’



Hij vervolgt: ,,De baby zal binnen twee weken worden afgestaan en in principe heeft de moeder daarna weinig tot niets meer met haar kind te maken.’’



De ondernemer zegt in hetzelfde stuk dat hij zijn initiatief doorzet om zijn officiële leeftijd (69) twintig jaar omlaag te krijgen. De gemeente Arnhem weigerde een verzoek daartoe vorig jaar. Ratelband heeft nu de Staat der Nederlanden gedaagd, stelt hij in Trouw.