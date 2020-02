Ratelband razend op CIDI: ‘Ik antisemiet? Schandalig’

PvdA-leider Lodewijk Asscher? Dat is ‘die Joodse jongen met onbetrouwbare ogen’, zei Emile Ratelband als gast in de talkshow Jensen! ‘Een onbetrouwbaar politicus, zeker als je zijn grootvader kent.’

Het aantal gevallen van antisemitisme was volgens CIDI in de afgelopen dertig jaar nooit zo hoog. In de media werden zeven voorvallen geregistreerd, waaronder Ratelband als talkshowgast.

Schandalig

Ratelband zelf is razend. ,,Schandalig. Ik antisemitisch? Wat een onzin. Ik ben in Arnhem opgegroeid met Joodse kinderen in de klas. Ik heb jongens op school vroeger op hun flikker geslagen omdat ze verkeerde grapjes maakten over Hetty Jacobs. Zelf was ik een blauwe, een pinda. (Mensen afkomstig of met familie uit voormalig Nederlands-Indië.)