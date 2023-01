Rattenkeutels in een restaurant: sommige zaken in Arnhem-Zuid kunnen hercontrole verwachten

In diverse zaken werd gerookt

Bij drie horecazaken was geen leidinggevende of beheerder aanwezig. Dat is wel een wettelijke verplichting. Maar er werd ook gesjoemeld met meterkasten. In diverse horecazaken werd nog gerookt. Deze zaken kunnen binnen afzienbare tijd opnieuw bezoek verwachten om te kijken of er verbeteringen zijn aangebracht.



Het interventieteam bezocht vrijdagmiddag en -avond cafetaria’s, restaurants, cafés en koffiehuizen. De reguliere controles maken deel uit van een reeks die vanuit de gemeente Arnhem in heel de gemeente wordt uitgevoerd. Dit jaar verwacht de gemeente zes gezamenlijke bezoeken aan bedrijven uit te voeren in Arnhem. Malburgen was de eerste van de reeks.