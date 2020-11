Ray vindt kostbare parel in oester van Arnhemse Visbroertjes: ‘Ik laat er een ketting van maken’

videoARNHEM - De eerste parel is gevonden. Ray Zhao (33) uit Arnhem kocht oesters bij de Visbroertjes en deed de vondst in een oester die hij open maakte. ,,Prachtig toch. Ik laat er een ketting van maken voor mijn dochter.’’

Een parel vinden in een oester is een zeldzaamheid, aangezien maar in 1 op de 15.000 oesters zo’n kostbaarheid bevat. Maar bij de visspeciaalzaak van de Visbroertjes is de kans op een vondst deze maand een stuk groter.

De Zilte Zeemeermin, de Arnhemse viswinkel en visbar van de bekende Visbroertjes Luuk (31) en Wiebe (34) de Haan, verstopt in de maand november twee parels in de oesters die ze verkoopt. De parels hebben een waarde van 250 euro per stuk. Klanten die de zwarte parels vinden, mogen er ook nog eens sieraad van laten maken ter waarde van 500 euro. ,,Alles voor een glimlach bij de klant’’, zegt Luuk over de actie.

Arnhem, 17 november 2020. Bij de Visbroertjes is een parel gevonden. Ray Zhao was de gelukkige vinder.

Nog een tweede parel verstopt

Zhao is vaste klant bij de visspeciaalzaak. Hij is zoon van de eigenaar van Members of Asia en ‘weet wel wat lekker is’. Voor de twee Visbroertjes was het ook een verrassing waar en wanneer de parels zouden opduiken. De parels zijn namelijk door de oesterkweker World of Oysters in de oesters verstopt en belandden zo in de winkel in de Steenstraat in Arnhem.

Parels groeien in oesters, in zoetwatermossels en soms ook in slakken. Ze ontstaan als reactie op een indringer in de schelp. Het schelpdier verpakt die indringer met steeds een laagje parelmoer en zo ontstaat een parel. Zeldzaam als je die vindt, want het komt maar voor in 1 op de 15.000 oesters dus.

De tweede parel die verstopt is, is nog niet gevonden. ,,Het blijft nog even spannend‘’, aldus Luuk de Haan.