Reacties op verhuizing Rijnstate: ‘Arnhem-Zuid of Elst? Als je maar geholpen wordt!’

,,Ik woon in de wijk De Laar. De nieuwe locatie is hooguit 500 meter verder van mijn huis’’, sprak een vrouw van middelbare leeftijd.



Huissenaar Jan Meeuwsen was woensdag voor het eerst in genoemde polikliniek. ,,Het maakt mij niet of ik naar Arnhem-Zuid of naar Elst moet. Ik ben niet zo moeilijk. Als ik maar geholpen word.’’

Op de fiets

Zo denkt Walter van den Bosch er ook over. ,,Arnhem-Zuid, Elst of Oosterhout. Het is allemaal goed. Het is al heel mooi dat we voor allerlei kleine medische zaken de rivieren niet over hoeven’’, zegt hij, verwijzend naar de hoofdlocaties van het Nijmeegse CWZ en het Arnhemse Rijnstate.



Van den Bosch woont in Elst en heeft begrip voor de keuze van Rijnstate om juist daar een nieuwe locatie te openen. ,,Elst is een groeikern. En populair als vestigingsplaats. Bijna nergens in Nederland zijn de huizenprijzen zo gestegen als bij ons. Dat ik straks in mijn eigen woonplaats naar de poli kan, is fijn. Kan ik lekker op de fiets er naar toe. Maar Arnhem-Zuid was ook prima.’’

Receptionist

Receptionist Hendrik-Jan Roordink bevestigt dat de reacties van de bezoekers tam van aard zijn. ,,Een wat oudere dame uit een van de wijken hier in Arnhem-Zuid deed wel haar beklag. Dat snap ik. Ze is slecht ter been en moet hier vaak zijn. Maar alle anderen die er vandaag met mij over zijn begonnen, maken er niet zo'n punt van.



De meesten zijn al blij dat ze hier, waar ze het klein en gemoedelijk vinden, terechtkunnen en niet naar wat ze noemen het hoofdgebouw moeten. En vergeet ook niet dat wij hier heel veel Betuwenaren over de vloer krijgen, tot aan mensen uit Dodewaard toe. Voor hen is Elst straks absoluut centraler en beter bereikbaar.”



Het maakt Roordink als werknemer van Rijnstate niet uit of hij nu naar Arnhem-Zuid of Elst moet. ,,Ik woon in Groessen. Dan zit ik straks vijf minuten langer in de auto. En ik snap het wel, die wens om te verhuizen. Deze locatie in Arnhem-Zuid is niet op de groei gebouwd. Op een beetje drukke dag is het parkeerprobleem nu al enorm. Dat wordt straks ongetwijfeld beter.’’

Programmadirecteur