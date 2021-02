Recherchechef: ‘De drugscriminelen van nu lijken wel zzp’ers, ze kennen elkaar en werken samen als het hen uitkomt’

Gemeente bekommert zich om Arnhemmers met geldzorgen

29 januari ARNHEM - Het taboe op het hebben van financiële problemen is groot. De gemeente Arnhem wil dit met de campagne ‘Geldzorgen, samen komen we eruit!’ doorbreken. De campagne is vandaag gestart en richt zich op ondernemers en jongeren tussen 18 en 27 jaar, die te maken hebben met geldproblemen.