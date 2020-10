Rechtbank in Arnhem behandelt ene na andere coronaboete: die van Emma (21) gaat meteen de prullenbak in

De meeste bezwaarmakers. Want de 21-jarige Emma Kwakkel uit Nijmegen verlaat aan het begin van de middag bijvoorbeeld opgetogen de Feniks Foyer van Stadstheater Arnhem, waar in tijden van corona extra ruimte is om ‘lichtere’ rechtszaken te behandelen.



Samen met een vriendin gaat Emma op een zonnige zaterdagavond in april naar Park Sonsbeek in Arnhem. Ze hebben ‘zelfs bewust drie kleden’ meegenomen om zeker te weten dat ze onderling 1,5 meter afstand kunnen houden.



Geheel onverwachts komen ze in het populaire park alleen drie bekenden tegen, die even aanschuiven, vertelt Emma. Volgens haar gebeurt dat netjes op afstand en gaan de drie alweer snel ergens anders zitten.