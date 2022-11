Rechtbank probeert nog één keer om moordenaar Arnhemse Melissa (19) in kliniek behandeld te krijgen voor hij vrijkomt

Moordenaar Melissa wil bewijzen dat hij na bijna 15 jaar veilig in de samenle­ving kan terugkeren

ARNHEM - Laat hem een eigen woning zoeken, laat hem werken in de bouw. Hij zal zijn behandeling in de kliniek voortzetten en de reclassering mag hem te pas en te onpas bezoeken. Orleando A. (37), in 2007 veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Arnhemse kapster Melissa Ulrich, wil zo bewijzen dat hij klaar is voor een zelfstandige terugkeer in de samenleving. De reclassering en het Openbaar Ministerie twijfelen daaraan.

