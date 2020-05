Rechtbank stopt met uitlenen toga's, advocaat vergeet de zijne en pleit in eigen kleding

Sinds maandag zijn de gerechtsgebouwen beperkt open. Strafzaken, jeugdstrafzaken en spoedeisende familiezaken vinden weer doorgang. Als het nodig is, bellen verdachten vanuit de gevangenis in. Publiek is nog niet welkom. Zaken die openbaar zijn, kunnen door maximaal drie journalisten worden bijgewoond.



Ook in het Paleis van Justitie in Arnhem gelden er strenge regels voor de 1,5 meter rechtspraak. Bij de entree moet en bezoekers handen wassen.



Binnen zijn gemarkeerde routes, bodes werken vanachter plexiglas. Na iedere zitting worden zittingszalen grondig schoongemaakt. Na de zitting moeten bezoekers het gebouw zo snel mogelijk verlaten.