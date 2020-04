Rechtbank stuurt man die 17-jarige met hamer toetakelde na skypecontact naar Pieter Baan Centrum

ARNHEM – De voorzitter van de rechtbank in Arnhem had vrijdag alleen de griffier (op gepaste afstand) naast zich zitten in de rechtszaal in de zaak tegen een 38-jarige Arnhemmer die wordt verdacht van poging tot doodslag. Twee andere rechters, de officier van justitie, raadsvrouw en verdachte belden in om via skype deel te kunnen nemen aan de zaak.