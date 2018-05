Rechtbankgriffier is baan kwijt omdat ze haar voortvluchtige geliefde verstopte

Het OM bracht de zaak voor in Utrecht omdat N. in Arnhem bij justitie werkte. Uit loyaliteit of uit liefde is deze vrouw veel te ver gegaan, stelde de officier van justitie op de zitting.



De officier gaf aan dat de vriendin zich op een soort verschoningsrecht had kunnen beroepen. De officier betoogde dat N. heeft geprobeerd haar vriend te verstoppen. Dat is actief dwarsbomen van het rechtssysteem, vond de officier. Daarom is het voor deze griffier einde carrière in de rechterlijke macht, besloot de officier. Zij eiste een werkstraf.