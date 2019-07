Rechter bepaalt straf vijf militairen voor wangedrag op kazerne Schaarsbergen

SCHAARSBERGEN - Vijf militairen van de kazerne in Schaarsbergen die zich bij de rechter moesten verantwoorden wegens wangedrag , horen vandaag of ze daarvoor ook worden gestraft. Het OM eiste taakstraffen tot 240 uur.

De vijf staan terecht omdat ze drie collega’s stelselmatig het leven zuur zouden hebben gemaakt. Het gaat om mishandeling en bedreiging. Ook zou een van hen de billen bij twee collega’s in het gezicht hebben gedrukt, wat onder militairen bekend staat als het zogenoemde ‘drie man tillen’.

Ware tirannen

De vijf militairen van de Luchtmobiele Brigade hebben de beschuldigingen altijd ontkend, maar het OM ziet de mannen als ware tirannen die heersten over de andere manschappen en daarbij ver over de schreef zijn gegaan. De officieren van justitie eisten twee weken geleden taakstraffen tot 240 uur.

Of die straffen worden opgelegd is de vraag. Tijdens de rechtszaak bleek dat het vooral het woord is van de drie slachtoffers tegen het woord van de verdachten. Er is geen aanvullend bewijs voor de misstanden. Veel beschuldigingen, zoals de verkrachting van een slachtoffer, konden om die reden ook niet worden vervolgd.

Ook is een deel van de feiten verjaard, omdat het OM de dagvaarding te laat heeft verstuurd. Dat speelt bij de zwaarste aantijging; het drie man tillen. De verjaring valt precies halverwege de week waarin de militairen op oefening waren in Duitsland en ze dit zouden hebben gedaan. Tijdens de zitting is niet duidelijk geworden wanneer precies.

Ophef

De uitspraak vandaag is het sluitstuk van een zaak die de afgelopen jaren veel ophef veroorzaakte. Dat gebeurde nadat de slachtoffers in 2017 in de media uit de school klapten over hoe hen vier jaar eerder het leven zuur was gemaakt.

Het leidde politiek tot grote verontwaardiging waarbij Staatssecretaris Barbara Visser haar afschuw uitsprak over wat er zou zijn gebeurd.