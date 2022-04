Rechter besluit: nachtwinkel Rijnroos mag geen alcohol verkopen

De eigenaar van de nachtwinkel had een zaak aangespannen tegen de gemeente Arnhem. Hij was het niet eens met het intrekken van de horecavergunning zo’n 2,5 jaar geleden. Burgemeester Ahmed Marcouch had de maatregel genomen na een steekpartij in Bar 41 in De Varkensstraat, ook eigendom van de eigenaar van de nachtwinkel.

In zijn buik gestoken

Dat gebeurde drie jaar geleden. Een bezoeker van deze horecazaak werd in zijn buik gestoken. Medewerkers van Bar 41 brachten de gewonde naar de nachtwinkel in de Rijnstraat, waar de ambulance werd gebeld. De horecazaak lag al op de korrel van de gemeente, want uit onderzoek bleek dat er geregeld incidenten waren.

Hierop leverde de eigenaar zelf de vergunning voor Bar 41 en snackbar Escobar in. Hij hoopte daarmee sluiting van het slijterijgedeelte van zijn nachtwinkel af te wenden.

Hij had er geen rekening mee gehouden dat Marcouch toch een stap verder zou gaan door ook de horecavergunning van de Rijnroos in te nemen. De winkel mocht vanaf dat moment geen alcohol meer verkopen. De bestuursrechter vond dat Marcouch terecht de conclusie had getrokken dat er sprake was van slecht levensgedrag van de eigenaar van de Rijnroos.