Rechter: burgemeester Marcouch heeft massagesalon Golden Hands ten onrechte gesloten

Voor Burgers’ breedsnuit­kaai­man is corona voorbij: terugreis naar eigen hok, met ducttape op de kaken

ARNHEM - Twee jaar lang zat de breedsnuitkaaiman van Burgers’ Zoo in het Maleisische oerwoud van de dierentuin, terwijl ze eigenlijk thuishoort in het Zuid-Amerikaanse regenwoud. Haar eigen verblijf was niet coronaproof. De terugtocht was even een klusje: ,,Je wilt niet dat ze je vinger eraf rukt.”

16 februari