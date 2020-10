Rechter legt opnieuw lagere boetes op voor overtreden coronamaatregelen

‘Smoesjes­man’ die geld aftroggelt met zielig verhaal opnieuw gearres­teerd

16 oktober BERG EN DAL - De ‘smoesjesman’ is weer opgepakt. De 36-jarige man uit Berg en Dal, die in verschillende plaatsen in de regio met een zielig verhaal geld probeerde af te troggelen van mensen, is in Malden op heterdaad betrapt. Hij was daar bezig met zijn zoveelste poging om geld afhandig te maken.