Rechter: opname voor Arnhemse die met hakbijl uithaalde naar hulpverlener

Vesteda gaat woningen verhuren in appartemen­ten­to­ren Schuyt­graaf

16:50 ARNHEM - Vesteda gaat 55 woningen verhuren in het Arnhemse stadsdeel Schuytgraaf, waaronder 35 appartementen in het nieuwe 'landmark' bij station Arnhem-Zuid. Dat torentje wordt, net als de 20 eengezinswoningen van Vesteda in het centrumgebied, in de tweede helft van 2019 opgeleverd.