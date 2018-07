Rechter stuurt aanrander met Unox-muts naar psychiatrische inrichting

Ophef over opvang 'probleem­jon­ge­ren' in Burgemees­ters­wijk Arnhem

12:37 ARNHEM - De wijkvereniging van de Burgemeesterswijk in Arnhem hekelt 'het gebrek aan spreiding' van huisvesting van 'probleemjongeren' in de stad. Steen des aanstoots is de komst van twee nieuwe opvanghuizen in drie statige panden naast elkaar aan de Sweerts de Landasstraat nabij de Sonsbeekzijde van het station. In de directe nabijheid staan al twee andere opvanghuizen voor jongeren. ,,De maat is vol’’, oordeelt de buurt.