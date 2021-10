Rechter zit met uithuisplaatsing in haar maag na vondst 503 xtc-pillen in woning in Presikhaaf

Arnhems talent Nourdin Bergwerff per direct weg bij DUNO

6:40 DOORWERTH - Nourdin Bergwerff is vertrokken bij zaterdaghoofdklasser DUNO. De 18-jarige voetballer was bezig aan zijn eerste seizoen in Doorwerth, maar heeft de club deze week laten weten het plezier kwijt te zijn. Hij kwam weinig aan spelen toe: als invaller 22 minuten in 4 wedstrijden.