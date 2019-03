‘Rechters soft? Wie verliest, vindt ons keihard’

In het stadshart van Arnhem spreekt Vrouwe Justitia recht in een naoorlogs verouderd gebouw, opgetrokken na de Slag om Arnhem. In het paleis golven dagelijks alle denkbare emoties door de zittingszalen: van berouw tot verdriet, van haat tot wanhoop, van woede tot opluchting.



Zichtbaar en onderhuids. ,,Bijna iedereen stapt hier met spanning in het lijf over de drempel”, zegt Margreet Blaisse. Zij is sinds 2015 president van de Rechtbank Gelderland, geeft leiding aan 780 mensen en is ook het boegbeeld van de rechtspraak in deze provincie. Maar vooral ziet ze zich als de aanvoerder van een groep mensen, die gewetensvol hun werk doen.



Als haar rechters soft genoemd worden, raakt haar dat. ,,Soft? Ik denk van niet. Wij beslissen de godganse dag. Dat zijn soms heel harde beslissingen. Wie verliest, vindt altijd dat hij een harde beslissing tegen krijgt. Volgens mij is dat allesbehalve soft.”