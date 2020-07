Rechters wijken tijdens coronacrisis tijdelijk uit naar Arnhemse theaterzaal

,,In de gerechtsgebouwen is er minder zittingscapaciteit, want die zijn ingericht op de 1,5 metersamenleving. Het Stadstheater ligt op een steenworp afstand van de rechtbank.” Ook verruimt de rechtbank de openingstijden.

Dagelijks zittingen

In het Stadstheater gaat de rechtbank dagelijks fysieke zittingen doen. Er zijn drie ruimtes ingericht als zittingszaal. In de wachtruimtes is voldoende ruimte voor overleg tussen advocaat en partijen. Bezoekers kunnen gebruik maken van de toiletten in het Stadstheater. Er is geen koffie of thee beschikbaar. Wel zijn plastic schermen geplaatst en is er ontsmettingsmiddel voorhanden.