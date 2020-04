Rechters willen langer videobellen met verdachten: drie kwartier te kort

Dat het strafrecht grotendeels is stilgevallen kun je niet alleen de rechtbanken aanwrijven, stellen Judith Graat en Rogier Sonneveldt, straf- en persrechters bij de Rechtbank Gelderland. Drie kwartier is misschien voldoende om een verdachte te horen over zijn voorlopige hechtenis. De tijdslimiet is in veel gevallen te krap om strafzaken inhoudelijk te kunnen behandelen, aldus beide rechters.

Rechtbank wil aan de slag

De rechtbank wil dolgraag aan de slag. Maar pas als de veiligheid en gezondheid in de gerechtsgebouwen voldoende is gewaarborgd. De kritiek dat rechters thuis duimen zitten te draaien is niet waar, zeggen zij.

,,De rechtspraak is niet dichtgegaan. Alleen het gebouw is dichtgegaan. Kort gedingen, spoedzaken bij familie- en jeugdrecht, civiele en bestuursrechtelijke zaken zijn waar mogelijk schriftelijk of via telefonisch horen afgedaan. Er zijn veel vonnissen gewezen. Achter de schermen is keihard doorgewerkt.”

Berg aan uitgestelde zaken

Hoe straks de berg aan uitgestelde strafzaken moet worden weggewerkt is de grote vraag, erkennen beide rechters.

,,Er zijn niet ineens meer rechters”, zeggen Graat en Sonneveldt. In het Arnhemse Paleis van Justitie zijn tien zittingszalen corona-proof gemaakt door er schermen te hangen tussen rechters en de griffier. In Zutphen zijn dat er vijf. De digitale zittingszalen in Arnhem moeten met het gerechtshof worden gedeeld. ,,De zittingscapaciteit zal voorlopig niet heel veel groter kunnen worden.”