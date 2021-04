Rechtszaak Arnhemse Villamoord hoeft niet over; kans op eerherstel verkeken voor negen veroordeelden

Advocaat Knoops: nieuw bewijs dat bekentenis­sen in Arnhemse Villamoord vals zijn

19 december ARNHEM - De kans dat de rechtszaak over de Arnhemse Villamoord in zijn geheel moet worden overgedaan is weer een stap dichterbij. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops is er nieuw bewijs dat de bekentenissen die destijds hebben geleid tot veroordelingen vals zijn.