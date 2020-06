Rechtszaak fatale flatbrand Arnhem is op 16 juni achter gesloten deuren

Column Remco Kock ‘Motten ze dan’: Theo Janssen is er de ultieme verpersoon­lij­king van

12:15 ,I have a dream.” Martin Luther King. ,,Yes, we can.” Barack Obama. ,,At your service.” Pim Fortuyn. ,,Motten ze dan.” Vitesse Arnhem. Ik heb het wel eens gehoord, in het voorbijgaan. ,,Motten ze dan.” Geen zinnetje dat uit mijn vaders, broertjes of mijn eigen strot komt.